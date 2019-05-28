Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih küme düştü
Serie A’da Salih Uçan’ın formasını giydiği Empoli, son maçında İnter’e 2-1 yenilerek küme düştü.
71'de oyuna giren Salih, takımının attığı golün asistini yaparken, son dakikada bir gollük fırsatı değerlendiremeyerek Empoli'yi ligde tutma ve 'kahraman' olma şansını tepti.
- 28.5.2019
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Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
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Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
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destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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