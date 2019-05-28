Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih küme düştü
28 Mayıs 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih küme düştü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih küme düştü

Serie A’da ’ın formasını giydiği Empoli, son maçında İnter’e 2-1 yenilerek küme düştü.

71'de oyuna giren Salih, takımının attığı golün asistini yaparken, son dakikada bir gollük fırsatı değerlendiremeyerek Empoli'yi ligde tutma ve 'kahraman' olma şansını tepti.

  1. 28.5.2019
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