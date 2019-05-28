Fenerbahçe'nin eski başkanı hayatını kaybetti... – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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'nin eski başkanı hayatını kaybetti...

Fenerbahçe'nin eski başkanı hayatını kaybetti...

'nin eski başkanlarından hayatını kaybetti.

'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan , hayatını kaybetti.

Aşık, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Fenerbahçe, Metin Aşık'ın başkanlığı döneminde 1 kez kazanmıştı.

FENERBAHÇE, TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

"Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik.

Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun."

METİN AŞIK KİMDİR?

Metin Aşık 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştır. Onun döneminde Fenerbahçe 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında 2., 1990-91 ve 1992-93 sezonlarına 5. olmuş, 1990 yılında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır.

Metin Aşık döneminde Todor Veselinovic, , , Erol Togay, Tınaz Tırpan ve Jozef Vengloš teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur.

, , Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe'ye transfer etti. takımı döneminde şampiyonluktan uzak kalırken, önemli galibiyetlere (Galatasaray'a karşı 3 sezonda 3 kez 5 gollü galibiyet, Kupası'nda iki kez ikinci tura yükselme, Harald Schumacher'in jübilesinde 'e 3-2'lik galibiyet) ulaştı.

takımı ise 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca 1990 ve 1991'de iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

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  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 28.05.2019 20:23
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