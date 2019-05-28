Fenerbahçe'den Kruse’a 2+1 kontrat
28 Mayıs 2019, Salı
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'den Kruse’a 2+1 kontrat

Fenerbahçe'den Kruse’a 2+1 kontrat

'nin golcü adaylarından birisi de Max Kruse...

Damien Comolli'nin bonservisi elinde olan Alman yıldıza 2+1 yıllık teklif yaptığı bildirildi. Başka talipleri de olan 31 yaşındaki oyuncunun, teklifi değerlendirdiği, en kısa sürede 'ye yanıtını bildireceği ifade edildi.

  1. 28.5.2019
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