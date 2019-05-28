Fenerbahçe'den Kruse’a 2+1 kontrat

Damien Comolli'nin bonservisi elinde olan Alman yıldıza 2+1 yıllık teklif yaptığı bildirildi. Başka talipleri de olan 31 yaşındaki oyuncunun, teklifi değerlendirdiği, en kısa sürede Fenerbahçe'ye yanıtını bildireceği ifade edildi.