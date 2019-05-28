Fenerbahçe'de Victor Moses: Ne olur bilemem
Conte ile birlikte İnter’e gideceği iddia edilen Victor Moses, TRT World’e konuştu.
Nijeryalı yıldız, Conte'nin kariyerini değiştiren isim olduğunu belirterek, "Harika bir adam. Onunla 2 sezonda lig şampiyonu olduk, FA Cup'ı kazandık. Ancak şu anda Fenerbahç'deyim ve oynamak istiyorum. Gelecek ne gösterir bilemiyorum ancak harika bir kulüpteyim ve burayı sevdim" dedi.
- 28.5.2019
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