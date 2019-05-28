Fenerbahçe'de Victor Moses: Ne olur bilemem

Nijeryalı yıldız, Conte'nin kariyerini değiştiren isim olduğunu belirterek, "Harika bir adam. Onunla 2 sezonda lig şampiyonu olduk, FA Cup'ı kazandık. Ancak şu anda Fenerbahç'deyim ve oynamak istiyorum. Gelecek ne gösterir bilemiyorum ancak harika bir kulüpteyim ve burayı sevdim" dedi.