Fenerbahçe'de Victor Moses: Ne olur bilemem
28 Mayıs 2019, Salı
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'de : Ne olur bilemem

Fenerbahçe'de Victor Moses: Ne olur bilemem

ile birlikte İnter’e gideceği iddia edilen , World’e konuştu.

Nijeryalı yıldız, 'nin kariyerini değiştiren isim olduğunu belirterek, "Harika bir adam. Onunla 2 sezonda lig şampiyonu olduk, FA Cup'ı kazandık. Ancak şu anda Fenerbahç'deyim ve oynamak istiyorum. Gelecek ne gösterir bilemiyorum ancak harika bir kulüpteyim ve burayı sevdim" dedi.

  1. 28.5.2019
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