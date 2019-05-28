Fenerbahçe'de forvete Saido Berahino iddiası
28 Mayıs 2019, Salı
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'de forvete Saido Berahino iddiası

Fenerbahçe'de forvete Saido Berahino iddiası

Forvete en az 2 takviye yapacak olan Kanarya’nın Saido Berahino ile anlaştığı ileri sürüldü.

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanırken yakalandığı için kulübü sözleşmesini feshetmişti. Burundi asıllı İngiliz golcünün, 4 yıllığına sarı-lacivertli ekiple anlaştığı belirtiliyor. 2.5 yıl önce West Brom'dan 13.9 milyon euro'ya Stoke'a gelen Berahino, Championship'te bu sezon 23 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı.

  1. 28.5.2019
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