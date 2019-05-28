Fenerbahçe'de forvete Saido Berahino iddiası
Forvete en az 2 takviye yapacak olan Kanarya’nın Saido Berahino ile anlaştığı ileri sürüldü.
25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanırken yakalandığı için kulübü Stoke City sözleşmesini feshetmişti. Burundi asıllı İngiliz golcünün, 4 yıllığına sarı-lacivertli ekiple anlaştığı belirtiliyor. 2.5 yıl önce West Brom'dan 13.9 milyon euro'ya Stoke'a gelen Berahino, Championship'te bu sezon 23 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı.
- 28.5.2019
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Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
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Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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