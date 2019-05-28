Fenerbahçe'de forvete Saido Berahino iddiası

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanırken yakalandığı için kulübü Stoke City sözleşmesini feshetmişti. Burundi asıllı İngiliz golcünün, 4 yıllığına sarı-lacivertli ekiple anlaştığı belirtiliyor. 2.5 yıl önce West Brom'dan 13.9 milyon euro'ya Stoke'a gelen Berahino, Championship'te bu sezon 23 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı.