Hollanda’da Fenerbahçe için Maher iddiası
Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Hollanda'dan geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren ve boştan olan Adam Maher için Fenerbahçe'nin devreye girdiği kaydedildi.
BENDTNER GELİYORMUŞ!
Forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertli kulüp için bir dönem gündemden düşmeyen bir isim iddia edildi. Danimarka basını, Rosenborg'da kadro dışı kalan Nicklas Bendtner'in F.Bahçe ile anlaştığını duyurdu. Haberde "31 yaşındaki Bendtner, İstanbul ekibinin rotasyon oyuncusu olmayı kabul etti" denildi.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Hollanda’da Fenerbahçe için Maher iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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