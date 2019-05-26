Hollanda’da Fenerbahçe için Maher iddiası
26 Mayıs 2019, Pazar
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’da için Maher iddiası

Hollanda’da Fenerbahçe için Maher iddiası

için bir transfer iddiası da 'dan geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren ve boştan olan için Fenerbahçe'nin devreye girdiği kaydedildi.

Celtic, Blackburn Robers, QPR, Brescia ve Vitesse'nin de 25 yaşındaki orta sahanın peşinde olduğu ifade edildi. Öte yandan haberlerde 'nin eski futbolcusu van Hooijdonk'un hakkındaki görüşlerine yer verildi. Maher, 2016-17 sezonunda 'da kiralık olarak forma giymişti.

BENDTNER GELİYORMUŞ!
Forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertli kulüp için bir dönem gündemden düşmeyen bir isim iddia edildi. basını, Rosenborg'da kadro dışı kalan 'in F.Bahçe ile anlaştığını duyurdu. Haberde "31 yaşındaki Bendtner, ekibinin rotasyon oyuncusu olmayı kabul etti" denildi.
  1. 26.5.2019
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