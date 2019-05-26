Fenerbahçe'den UEFA açıklaması! "Men yok"
Fenerbahçe, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: "UEFA kadrosunda yer alacak oyuncular için transfer kısıtlamalarına devam edilecek. UEFA'dan men edilmeme tavsiye edilmiştir. 2.5 milyon euro para cezası da düşebilir"
İŞTE DİKKAT EDİLENLER
"Anlaşma içerisindeki bu koşullara rağmen söz konusu 2017-18 sezonu için 57.5 milyon euro denk hesap açığı gerçekleşmiş ve kulübümüz bu sebeple Yargı Dairesi'ne sevk edilmiştir. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi'nin 2018- 19 sezonunda alınan aksiyonlarla birlikte bilet ve forma satış gelirlerindeki artış, yeni sponsorluk anlaşmaları, 60 milyon euro tutarındaki sermaye artışı, bağış kampanyası, TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma ve yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmalar ile beklenmedik kur ve faiz artışları dikkate alınarak bu kararın verildiği de belirtildi."
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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