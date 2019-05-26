Fenerbahçe'de Rafinha sürprizi
Barcelona’da düşünülmeyen Rafinha için Koç’un devreye girdiği belirtildi. Sambacı, yakında çubukluyu giyebilir.
Kendisi de farkında
Aralık 2018'de sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Rafinha transfer sürecine dair yaptığı açıklamada, "Barcelona benim evim ancak sözleşmem de karşımda duruyor. Burada kalmayı tabii ki çok istiyorum ancak kulübün kararlarına saygı duymak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Fenerbahçe'de Rafinha sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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