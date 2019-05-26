Fenerbahçe'de Rafinha sürprizi
26 Mayıs 2019, Pazar
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'de sürprizi

Fenerbahçe'de Rafinha sürprizi

’da düşünülmeyen için ’un devreye girdiği belirtildi. Sambacı, yakında çubukluyu giyebilir.

tarafından "başa baş" anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edilen , bir yandan UEFA ile yapılacak müzakereler için hazırlıklarını yapmaya başlarken diğer yandan önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli yönetim, stratejisini hem gelecek vaad eden hem de takımı başarıya ulaştırabilecek oyuncular üzerine kurdu. Kanarya, sürprizini ise 'dan ile yapmaya hazırlanıyor. ALI 'un Barcelona ile olan ilişkisinden yararlanmak isteyen yönetim, 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha için düğmeye bastı. Barcelona ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Rafinha'yı makul bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Katalan ekibi ile görüşmelere başladı. Teklif edilen rakam konusunda net bir bilgiye ulaşılamazken, 8 milyon euro gibi bir rakama işin bitebileceği ifade edildi.

Kendisi de farkında
Aralık 2018'de sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Rafinha transfer sürecine dair yaptığı açıklamada, "Barcelona benim evim ancak sözleşmem de karşımda duruyor. Burada kalmayı tabii ki çok istiyorum ancak kulübün kararlarına saygı duymak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.
  1. 26.5.2019
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