Fenerbahçe Antalyaspor'u yenerse 6'ncı
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan, bir ara 17. sıraya kadar inen Kanarya, Antalyaspor’u yenerse ligi 6’ncı tamamlayacak.
Avrupa kupalarına katılmak isteyen Antalyaspor da galibiyet için sahaya çıkacak. Haftaya 45 puanla 6'ncı sırada giren kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'yi devirir, Evkur Yeni Malatyaspor da Bursaspor'a karşı puan kaybederse ligi 5'inci bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak. Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak bu kritik mücadeleyi deneyimli hakem Halis Özkahya yönetecek.
Tarihte ilk kez 'eksi' averaj!..
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2 farklı yenememesi halinde Spor Toto Süper Lig'de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirecek. Geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yiyen sarı-lacivertli ekip son haftaya eksi 2 averajla girdi. Kanarya, daha önce 1990-1991'de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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