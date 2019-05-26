Fenerbahçe Antalyaspor'u yenerse 6'ncı
26 Mayıs 2019, Pazar
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'u yenerse 6'ncı

Fenerbahçe Antalyaspor'u yenerse 6'ncı

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan, bir ara 17. sıraya kadar inen Kanarya, ’u yenerse ligi 6’ncı tamamlayacak.

'de , sezonun son maçında bu akşam Ülker Stadı'nda 'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi halinde ligi 6'ncı sırada tamamlayacak. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren, bir ara 17. sıraya gerileyen Kanarya son 3 haftada aldığı 9 puanla küme düşme hattından uzaklaşıp, 8'inci sıraya kadar tırmandı. 'ın öğrencileri bu akşam da kazanırsa hem 6.'lık hedefine ulaşacak hem de 4'te 4 yapacak.

Avrupa kupalarına katılmak isteyen Antalyaspor da galibiyet için sahaya çıkacak. Haftaya 45 puanla 6'ncı sırada giren kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'yi devirir, Evkur da 'a karşı puan kaybederse ligi 5'inci bitirerek Avrupa Ligi vizesini alacak. 'de saat 19.00'da başlayacak bu kritik mücadeleyi deneyimli hakem yönetecek.

Tarihte ilk kez 'eksi' averaj!..
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2 farklı yenememesi halinde Spor Toto Süper Lig'de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirecek. Geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yiyen sarı-lacivertli ekip son haftaya eksi 2 averajla girdi. Kanarya, daha önce 1990-1991'de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.
  1. 26.5.2019
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