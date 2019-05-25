Milli takımda tek Fenerbahçeli Hasan Ali
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Milli takımda tek Fenerbahçeli Hasan Ali

Milli takımda tek Fenerbahçeli Hasan Ali

A ’ın ve Özbekistan’la oynayacağı özel maçlar ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde ve İzlanda’yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

'den 33 kişilik aday kadroya çağrılan tek isim oldu. Milliler pazartesi günü 'da toplanacak.

  1. 25.5.2019
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