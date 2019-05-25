Milli takımda tek Fenerbahçeli Hasan Ali
A MİLLİ Takım’ın Yunanistan ve Özbekistan’la oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Fransa ve İzlanda’yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'den 33 kişilik aday kadroya çağrılan tek isim Hasan Ali Kaldırım oldu. Milliler pazartesi günü Antalya'da toplanacak.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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