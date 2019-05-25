Fenerbahçe'den Andre Silva bombası!
Tuttomercato, bu sezonu Sevilla’da kiralık geçiren 23 yaşındaki Andre Silva’yı sarı-lacivertli takımın istediğini duyurdu.
Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe, sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Milan'da olan Portekizli golcü Andre Silva'yı da gündemine aldı. Çizme'de yayın yapan Tuttomercato sitesi, sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki oyuncu için yoğun pres yaptığını duyurdu. Milan'ın Sevilla'dan geri dönecek olan Silva'yı kadroda düşünmediği, gelecek sezon Fenerbahçe'ye kiralanabileceği belirtildi.
LİSTE GENİŞLİYOR
Genç oyuncunun da sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Kanarya, Andre Silva dışında Çaykur Rizespor'un gol makinesi Vedat Muriç, Spartak Moskova'dan Ze Luis ve Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için de görüşmeleri sürdürüyor. Gelecek sezon için forvet bölgesine en az iki transfer yapılması planlanıyor.
23 yaşındaki Andre Silva, Sevilla'da 40 maçta forma giyerken 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yetenekli futbolcu, iki yıl önce Porto'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a gitmiş ancak Serie A'ya uyum sağlayamayınca gözden düşmüştü.
LİSTE GENİŞLİYOR
Genç oyuncunun da sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Kanarya, Andre Silva dışında Çaykur Rizespor'un gol makinesi Vedat Muriç, Spartak Moskova'dan Ze Luis ve Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için de görüşmeleri sürdürüyor. Gelecek sezon için forvet bölgesine en az iki transfer yapılması planlanıyor.
23 yaşındaki Andre Silva, Sevilla'da 40 maçta forma giyerken 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yetenekli futbolcu, iki yıl önce Porto'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a gitmiş ancak Serie A'ya uyum sağlayamayınca gözden düşmüştü.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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