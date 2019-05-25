Fenerbahçe'den Andre Silva bombası!
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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'den bombası!

Fenerbahçe'den Andre Silva bombası!

Tuttomercato, bu sezonu ’da kiralık geçiren 23 yaşındaki ’yı sarı-lacivertli takımın istediğini duyurdu.

Forvet arayışını sürdüren , sezonu 'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Milan'da olan Portekizli golcü 'yı da gündemine aldı. Çizme'de yayın yapan Tuttomercato sitesi, sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki oyuncu için yoğun pres yaptığını duyurdu. Milan'ın Sevilla'dan geri dönecek olan Silva'yı kadroda düşünmediği, gelecek sezon Fenerbahçe'ye kiralanabileceği belirtildi.

LİSTE GENİŞLİYOR
Genç oyuncunun da sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Kanarya, Andre Silva dışında 'un gol makinesi Vedat Muriç, 'dan Ze Luis ve 'den Nikola Kalinic için de görüşmeleri sürdürüyor. Gelecek sezon için forvet bölgesine en az iki transfer yapılması planlanıyor.

23 yaşındaki Andre Silva, Sevilla'da 40 maçta forma giyerken 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yetenekli futbolcu, iki yıl önce Porto'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a gitmiş ancak Serie A'ya uyum sağlayamayınca gözden düşmüştü.
  1. 25.5.2019
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