Fenerbahçe ile Antalyaspor 46. randevuda
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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ile 46. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor 46. randevuda

34. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk edecek.İki takım arasında geride kalan 45 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

ile , 'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 45 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabaka 0-0 sona erdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 21 maçtan 19'unu kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de de 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 45 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 11:39
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