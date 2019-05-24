Güney Amerika harekatı! – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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harekatı!

Güney Amerika harekatı!

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızları Deivid ve Luciano, 14 Haziran'da başlayacak 'da futbolcu izleyecek.

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızları Deivid ve Luciano, 14 Haziran'da başlayacak 'da futbolcu izleyecek. 'ye daha önce gençlerle ilgili rapor sunan bu ikilinin 'daki önemli organizasyonda da takipte olacağı belirtildi. Bu arada Deivid ve Luciano; Copa America'da forma giyecek Salcedo, Ferreira ve Soteldo içinde yönetime olumlu rapor verdi.

SAUL SALCEDO KİMDİR?
: 29.08.1997

Stoper / Boy: 1.83
Oynadığı takımlar: , Huracan

CARLOS FERREIRA KİMDİR?
Doğum tarihi: 13.02.1998
Ülkesi: Paraguay
Forvet / Boy: 1.80
Oynadığı takımlar: Club Olimpia, Independiente, Morelia

YEFERSON SOTELDO KİMDİR?
Doğum tarihi: 30.06.1997
Ülkesi: Venezuela
Sol kanat / Boy: 1.59
Oynadığı takımlar: Zamora, Huachipato?

  1. 24.5.2019
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