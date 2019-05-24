Güney Amerika harekatı!

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızları Deivid ve Luciano, 14 Haziran'da başlayacak Copa America'da futbolcu izleyecek. Fenerbahçe'ye daha önce gençlerle ilgili rapor sunan bu ikilinin Brezilya'daki önemli organizasyonda da takipte olacağı belirtildi. Bu arada Deivid ve Luciano; Copa America'da forma giyecek Salcedo, Ferreira ve Soteldo içinde yönetime olumlu rapor verdi.



SAUL SALCEDO KİMDİR?

Doğum tarihi: 29.08.1997

Ülkesi: Paraguay

Stoper / Boy: 1.83

Oynadığı takımlar: Club Olimpia, Huracan



CARLOS FERREIRA KİMDİR?

Doğum tarihi: 13.02.1998

Ülkesi: Paraguay

Forvet / Boy: 1.80

Oynadığı takımlar: Club Olimpia, Independiente, Morelia



YEFERSON SOTELDO KİMDİR?

Doğum tarihi: 30.06.1997

Ülkesi: Venezuela

Sol kanat / Boy: 1.59

Oynadığı takımlar: Zamora, Huachipato?