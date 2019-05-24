Güney Amerika harekatı!
Sarı-lacivertlilerin eski yıldızları Deivid ve Luciano, 14 Haziran'da başlayacak Copa America'da futbolcu izleyecek.
Sarı-lacivertlilerin eski yıldızları Deivid ve Luciano, 14 Haziran'da başlayacak Copa America'da futbolcu izleyecek. Fenerbahçe'ye daha önce gençlerle ilgili rapor sunan bu ikilinin Brezilya'daki önemli organizasyonda da takipte olacağı belirtildi. Bu arada Deivid ve Luciano; Copa America'da forma giyecek Salcedo, Ferreira ve Soteldo içinde yönetime olumlu rapor verdi.
SAUL SALCEDO KİMDİR?
Doğum tarihi: 29.08.1997
Ülkesi: Paraguay
Stoper / Boy: 1.83
Oynadığı takımlar: Club Olimpia, Huracan
CARLOS FERREIRA KİMDİR?
Doğum tarihi: 13.02.1998
Ülkesi: Paraguay
Forvet / Boy: 1.80
Oynadığı takımlar: Club Olimpia, Independiente, Morelia
YEFERSON SOTELDO KİMDİR?
Doğum tarihi: 30.06.1997
Ülkesi: Venezuela
Sol kanat / Boy: 1.59
Oynadığı takımlar: Zamora, Huachipato?
- 24.5.2019
-
Şike'yi onayan hakime 12 yıl
Toplam 1
Yorum
Dost Neden hala mahkemeler Fenerbahçe’nin masumuyetini onaylamıyor?
-
Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
Toplam 1
Yorum
gökhan bu hakem atamalarında eksiklik var bülent yıldırım ve serkan çınar yokkk
-
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro
Toplam 2
Yorum
Ne diyim Ali Koç istifa
Güney Amerika harekatı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.