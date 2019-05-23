Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'de maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

, 'in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana futbolcuların, iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 23.05.2019
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