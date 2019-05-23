Eljif Elmas'a milli davet
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'a milli davet

Eljif Elmas'a milli davet

'nın Elemeleri'nde oynayacağı Polonya ve maçlarının aday kadrosuna 'nin orta saha oyuncusu da davet edildi.

'nin orta saha oyuncusu , Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Kuzey Makedonya'nın () Elemeleri'nde oynayacağı Polonya ve maçlarının aday kadrosu belirlendi.

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 23 futbolcu dahil etti.

Kuzey Makedonya, EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda 7 Haziran'da evinde Polonya, 10 Haziran'da yine kendi sahasında Avusturya ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (RoPS), Dejan İliev (Arsenal)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting), Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (HNK Rijeka), Kristijan Toshevski (Vardar), Gjoko Zajkov (Charleroi)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arijan Ademi (), Enis Bardhi (Levante), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani (El-Raed), Kire Markoski (Spartak Trnava), Marjan Radeski (Shkendija)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Krste Velkovski (Saraybosna), Darko Çurlinov (Köln).

  1. 23.05.2019
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