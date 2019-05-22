''Guilherme için beni aradılar''
İsmi kısa bir süre önce Fenerbahçe ile anılan Guilherme Costa için menajerinden açıklama geldi.
Marcelona Robalinho, bu sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Fenerbahçe ile görüştüğü belirtip, "Kulüp yetkilileri Guilherme ile ilgili benimle temas kurdu. Yakın zamanda da arayacakları söylediler" sözlerini sarfetti.
- 22.5.2019
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Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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