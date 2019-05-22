''Guilherme için beni aradılar''
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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''Guilherme için beni aradılar''

''Guilherme için beni aradılar''

İsmi kısa bir süre önce ile anılan Guilherme Costa için menajerinden açıklama geldi.

Marcelona Robalinho, bu sezon 'da kiralık oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha için ile görüştüğü belirtip, "Kulüp yetkilileri Guilherme ile ilgili benimle temas kurdu. Yakın zamanda da arayacakları söylediler" sözlerini sarfetti.

  1. 22.5.2019
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