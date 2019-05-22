''Guilherme için beni aradılar''

Marcelona Robalinho, bu sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Fenerbahçe ile görüştüğü belirtip, "Kulüp yetkilileri Guilherme ile ilgili benimle temas kurdu. Yakın zamanda da arayacakları söylediler" sözlerini sarfetti.