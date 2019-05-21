Valbuena sakatlandı – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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Valbuena sakatlandı

Valbuena sakatlandı

F.Bahçe’nin formda ismi Fransız yıldız, sağ üst baldırından sakatlandı ve 23’te oyundan çıktı

'ye Erzurumspor ile oynadığı kritik mücadelede kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda isimlerinden , karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kenara değişiklik işareti yapan tecrübeli oyuncu, bir anda kendini yere bıraktı. Fransız yıldızın yerine Chelsea'den kiralık olarak oynayan Vİctor Moses dahil oldu. Sağ üst baldırından sakatlanan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Fenerbahçe'de bu sezon 30 karşılaşmada forma giyen Valbuena, 4 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu.
  1. 21.5.2019
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