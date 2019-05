Geleceğe dönüş

FenerbahçeTeknik Direktörü Ersun Yanal , Erzurumspor galibiyetini kendilerini rahat hissetmek için çıktıkları bir maç olarak değerlendirdi. "Rakibimiz her ne olursa olsun son 2 maçı kazanmak için gayret göstereceği bir maçtı" diyen Yanal, "Sezonun içinde yaşadığımız zorlu günlerden, kendimizi rahat hissetmek için çıktığımız bir maçtı" şeklinde Erzurumspor galibiyetini yorumladı. Bu saatten sonra artık yüzlerini yarına çevirdiklerini ve zirveye oynayacak takımı kuracaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli camiaya şampiyonluk mesajı verdi.Ersun Yanal şunları söyledi: "F.Bahçe yüzünü yarına çevirdi. Bundan sonra da yarını daha iyi bir hale getirmek için hem yönetimimiz hem biz artık zirve yarışında mücadele edecek bir F.Bahçe'yi yaratmak ve bu zorlu günleri atlatıp kulübün genetiğinde olan yeri yaşatmak için çalışacağız. Genetiğimizde bu durumda olmak, hiçbirimizi mutlu eden bir sonuç değil. Bizim hedeflerimiz çok daha büyük, çok daha farklı. 'Fener ol' ve bundan sonra F.Bahçe'yi güçlendirmek için yapılacak her çalışma adına, her dakikayı değerlendirmeyi hedefliyoruz.ErsunYanal, gelinen noktada ligi 6. sırada bitirmelerinin hedef değil sonuç olacağını belirtti. Yanal, "Buralarda olmak hiçbirimizi mutlu eden bir sonuç değil. Ama bu yıl matematiksel olarak en iyi yerde bitirmek bizim için iyi bir sonuç olmalı hedef değil ama sonuç olmalı" ifadelerini kullandı.