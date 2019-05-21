Geleceğe dönüş
“F.Bahçe yüzünü yarına çevirdi. Zirve yarışındaki F.Bahçe’yi yaratmak ve bu zorlu günleri atlatıp genetiğimizdeki yeri yaşatmak için çalışacağız.”
GENETİĞİMİZDEKİ YERE DÖNECEĞİZ
Ersun Yanal şunları söyledi: "F.Bahçe yüzünü yarına çevirdi. Bundan sonra da yarını daha iyi bir hale getirmek için hem yönetimimiz hem biz artık zirve yarışında mücadele edecek bir F.Bahçe'yi yaratmak ve bu zorlu günleri atlatıp kulübün genetiğinde olan yeri yaşatmak için çalışacağız. Genetiğimizde bu durumda olmak, hiçbirimizi mutlu eden bir sonuç değil. Bizim hedeflerimiz çok daha büyük, çok daha farklı. 'Fener ol' ve bundan sonra F.Bahçe'yi güçlendirmek için yapılacak her çalışma adına, her dakikayı değerlendirmeyi hedefliyoruz.
ALTINCILIK HEDEF DEĞİL SONUÇ
Ersun Yanal, gelinen noktada ligi 6. sırada bitirmelerinin hedef değil sonuç olacağını belirtti. Yanal, "Buralarda olmak hiçbirimizi mutlu eden bir sonuç değil. Ama bu yıl matematiksel olarak en iyi yerde bitirmek bizim için iyi bir sonuç olmalı hedef değil ama sonuç olmalı" ifadelerini kullandı.
- 21.5.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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