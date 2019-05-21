Galibiyet önemliydi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı ön liberosu Jailson, Erzurum galibiyetinin önemine değindi. Jailson, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi. Skor üstünlüğünü aldıktan sonra rakibimiz de baskı kurmaya çalıştı. Şimdi biraz dinlendikten sonra ligin son maçına hazırlanacağız. Son maçta da galip gelmek istiyoruz" diye konuştu