Galibiyet önemliydi
21 Mayıs 2019, Salı
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Galibiyet önemliydi

Galibiyet önemliydi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı ön liberosu Jailson, Erzurum galibiyetinin önemine değindi. Jailson, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi. Skor üstünlüğünü aldıktan sonra rakibimiz de baskı kurmaya çalıştı. Şimdi biraz dinlendikten sonra ligin son maçına hazırlanacağız. Son maçta da galip gelmek istiyoruz" diye konuştu
  1. 21.5.2019
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