Fenerbahçe'ye kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'in son haftasına girilirken, Erzurumspor'da sakatlanıp oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Valbuena'nın çekilen MR sonuçları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'ye Mathieu Valbuena'dan kötü haber geldi. Erzurum maçında sakatlanan Fransız oyuncu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Sözleşmesi biten Valbuena ile nikah tazelenmezse 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla son maçına Erzurum karşısında çıkmış olacak.
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 19:26
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Fenerbahçe'ye kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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