Fenerbahçe'ye kötü haber!
21 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye kötü haber!

'ye kötü haber!

Fenerbahçe'ye kötü haber!

'in son haftasına girilirken, Erzurumspor'da sakatlanıp oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Valbuena'nın çekilen MR sonuçları belli oldu.

'in 34. haftasında 'la karşılaşacak 'ye 'dan kötü haber geldi. maçında sakatlanan Fransız oyuncu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sözleşmesi biten Valbuena ile nikah tazelenmezse 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla son maçına Erzurum karşısında çıkmış olacak.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 19:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN