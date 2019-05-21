Fenerbahçe, 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında kazandı
21 Mayıs 2019, Salı
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, 8 ay 4 gün sonra dışında kazandı

Fenerbahçe, 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında kazandı

Spor Toto 'de 'u deplasmanda Moses'ın attığı golle 1-0 yenen 8 ay 4 gün sonra bir ilki yaşadı. Phillip Cocu döneminde son olarak 'u deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, aylar sonra dışında bir lig maçını kazanmış oldu.

BB 'u Moses'ın golüyle deplasmanda 1-0 mağlup eden , ligde tam 8 ay 4 gün sonra dışında maç kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda 2019'da da ilk kez İstanbul dışında bir maçta galibiyete uzanmayı başardı.

'in 33. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 43 yaparken, ligde de 8. sıraya yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte Süper Lig'de tam 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında maç kazandı. 16 Eylül 2018 tarihinde 'u deplasmanda Eljif Elmas'ın golüyle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana İstanbul dışında galibiyet yüzü görememişti. Konyaspor galibiyetinin ardından, deplasmanda 7.5 ay sonra kazanan ve Kasımpaşa'yı 3-1'le geçen 'ın ekibi, Erzurumspor galibiyetiyle birlikte İstanbul dışındaki kötü seriyi de 8 ay 4 gün sonra sonlandırmış oldu.

ERSUN YANAL'IN İLK GALİBİYETİ!

Philip Cocu döneminde Konyaspor deplasmanında galip gelen ve sonrasında dış sahada kazanamayan Fenerbahçe, Erwin Koeman'la da deplasman galibiyeti elde edememişti. Göreve 16. haftada oynanan BB Erzurumspor maçıyla gelen Ersun Yanal'la birlikte ligin ikinci yarısında düşme hattından çıkan ve 8. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adam döneminde de deplasman maçlarında sorun yaşamaya devam etti. Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, deplasmanda ise 2 kez kazanabildi. 31. haftada Kasımpaşa deplasmanında 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, Yanal'la birlikte İstanbul dışındaki ilk galibiyetini de deplasmanında elde etmeyi başardı. 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında kazanmayı başaran Fenerbahçe, bu sezon da ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikten sonra taraftarı önünde Akhisarspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle son 3 maçta 9 puan toplayarak ligde 8. sıraya yükselmeyi başardı.

  1. 21.05.2019
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