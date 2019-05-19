Yassine Benzia Katar yolcusu
19 Mayıs 2019, Pazar
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Yassine Benzia Katar yolcusu

Ayrılmak için sezon sonunu bekleyen ’nın ’dan bir kulüple anlaştığı iddia edildi.

'nin Lille'den bir sezonluğuna kiraladığı Cezayirli orta saha için 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği konuşuluyor... Fenerbahçe'nin Benzia'yı satın alma opsiyonu 7 milyon euro idi. Uzun süredir kadro dışı olan Benzia, çalışmalarını ayrı sürdürüyor.
  1. 19.5.2019
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