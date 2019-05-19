ManU da takibe geçti
19 Mayıs 2019, Pazar
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ManU da takibe geçti

ManU da takibe geçti

Adı İnter’le anılan için bir iddia da ’den geldi.

'de yer alan habere göre, ile birlikte ve Tottenham da genç futbolcuyu yakından takip ediyor. 'ın genç yaşına rağmen ülkesinin en yetenekli futbolcuları arasında yer aldığı ve Avrupa takımlarının takibi altında olduğu vurgulandı.
  1. 19.5.2019
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