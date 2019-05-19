Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!

Fenerbahçe'de tedavileri süren Mehmet Topal ve Ferdi Kadıoğlu, BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE, ERZURUM'A GİTTİ

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Erzurum'a gitti. Sarı Lacivertli kafile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelerek saat 14.15'te Türk Hava Yolları'nın TK3606 sefer sayılı uçağı ile Erzurum'a hareket etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.