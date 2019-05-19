Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Fenerbahçe'de tedavileri süren Mehmet Topal ve Ferdi Kadıoğlu, BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'de tedavileri süren Mehmet Topal ve Ferdi Kadıoğlu, BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.
FENERBAHÇE, ERZURUM'A GİTTİ
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Erzurum'a gitti. Sarı Lacivertli kafile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelerek saat 14.15'te Türk Hava Yolları'nın TK3606 sefer sayılı uçağı ile Erzurum'a hareket etti.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 15:01
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Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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