Neşeli idman
54 net gol fırsatı kaçtı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, en çok gol pozisyonu kaçıran ikinci takım oldu. Sarılacivertli oyuncular ligde şu ana kadar oynadıkları 32 maçta tam 54 kez net gol pozisyonu fırsatından yararlanamadı.
Zirvede Bursaspor var
Süper Lig'in en fazla net gol kaçıran takımı ise Bursaspor oldu. Düşme hattında yer alan yeşil-beyazlı ekip 56 gol pozisyonunu değerlendiremedi. Kasımpaşa da bu sezon toplam 53 gol pozisyonundan yararlanamadı ve bu istatistikte üçüncü sırada yer aldı.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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