Neşeli idman – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Neşeli idman

Neşeli idman
BB Erzurumspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli oyuncular Samandıra'da dün 3 takım halinde pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlar yaptı. Kazanan takımda yer alanlar toplu olarak galibiyet pozu verdi. Antrenmanı izlemeye gelen Dereağzı Futbol Okulu öğrencileri, teknik direktör Ersun Yanal ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yanal, öğrencilerin imza isteklerini de kırmadı.

54 net gol fırsatı kaçtı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen , en çok gol pozisyonu kaçıran ikinci takım oldu. Sarılacivertli oyuncular ligde şu ana kadar oynadıkları 32 maçta tam 54 kez net gol pozisyonu fırsatından yararlanamadı.

Zirvede Bursaspor var
Süper Lig'in en fazla net gol kaçıran takımı ise Bursaspor oldu. Düşme hattında yer alan yeşil-beyazlı ekip 56 gol pozisyonunu değerlendiremedi. da bu sezon toplam 53 gol pozisyonundan yararlanamadı ve bu istatistikte üçüncü sırada yer aldı.

  1. 18.5.2019
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