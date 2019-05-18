Mali kongre 31 Mayıs’ta
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Mali kongre 31 Mayıs’ta

Mali kongre 31 Mayıs’ta
Fenerbahçe, tüzük değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul ve olağan mali genel kurul tarihlerini açıkladı. İki genel kurul da 31 Mayıs Cuma günü Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurullar 16 Haziran Pazar günü aynı yer ve saatte toplanacak.

Tahkim onadı
, 'ye verilen 140 bin lira para cezası ile bazı tribünlere getirilen giriş cezasını onadı. Yapılan açıklamada, cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.
  1. 18.5.2019
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