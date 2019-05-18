Mali kongre 31 Mayıs’ta
Tahkim onadı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 140 bin lira para cezası ile bazı tribünlere getirilen giriş cezasını onadı. Yapılan açıklamada, cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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