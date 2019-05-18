‘Düşebiliriz’ dedim – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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‘Düşebiliriz’ dedim

‘Düşebiliriz’ dedim
Dirar, Fransız basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bir dönem küme düşebileceğimizi düşündüm" diyen , "F.Bahçe büyük bir kulüp. Taraftarların baskısından dolayı sahada rahat olmadığımız bir gerçek. Gelecek yılın, daha iyi olacağını umut ediyorum" ifadesini kullandı.
  1. 18.5.2019
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