Samandıra’da yüzler gülüyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Samandıra’da yüzler gülüyor

Samandıra’da yüzler gülüyor

Erzurumspor ile oynayacağı 33. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren 'de yüzler gülüyor.

Teknik direktör yönetiminde çalışmalara devam eden sarı-lacivertliler, dün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda tam kadro yer alan 'de çift kale maçlarla tamamlanan çalışmaya; kazanan takımın zafer pozu damgasını vurdu.
  1. 17.5.2019
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