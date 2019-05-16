Zapata müjdesi
17 Mayıs 2019, Cuma
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Zapata müjdesi

Zapata müjdesi

Milan News: Zapata, Milan’ın bir yıllık yeni kontrat önerisini kabul etmedi. devrede...

'nin stoper adaylarından Cristian Zapata, teknik direktör Leonardo'nun 1 yıllık yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Milan News sitesi, 32 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Milan'a yakınlığı ile bilinen site, G.Saray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton ve Flamengo'nun Kolombiyalı savunmacı için devrede olduğunu belirtti. Bonservis bedeli olmayan Zapata'nın en az 2 yıllık kontrat istediği bildirildi.


  1. 16.5.2019
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