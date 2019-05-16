Kulüple ilgisi yok – Fotomaç – 16 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Kulüple ilgisi yok

Kulüple ilgisi yok
Ülker Stadı ve müze turuna katılan minik bir taraftarına 'hırkasının ters giydirildiği' iddia edilmişti. Yönetim, olayın kulüple bir ilgisinin bulunmadığını açıklarken, bu tip şeylerin bir daha yaşanmaması için üçüncü yetkililerin uyarılacağı vurgulandı. 'nin kapılarının hangi takımın taraftarı olursa olsun tüm miniklere açık olduğu ifade edildi.
  1. 16.5.2019
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