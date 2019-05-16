Kanarya kupaya uçtu
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yarın Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko, organizasyonun yapılacağı İspanya’ya gitti
REKORA ORTAK OLACAK
Fenerbahçe, bir sezon aradan sonra tekrar şampiyon olmak için sahaya çıkacak. Üst üste 5. kez Dörtlü Final'de yer alacak Kanarya, A.Efes'i geçerse tarihi bir başarıya daha imza atacak ve CSKA Moskova'dan sonra Dörtlü Final tarihinde üst üste 4. kez şampiyonluk maçı oynayan 2. takım olacak.
VESELY VE SLOUKAS FAKTÖRÜ
F.Bahçe'de takım arkadaşlarına göre ön plana çıkan isimler Çek pivot Vesely ile Yunan oyun kurucu Sloukas oldu. Vesely, bu sezon 34 maçın 29'unda forma giydi ve 12,4 sayı ortalaması yakaladı. Sloukas ise 31 maçta görev aldı. Normal sezon ile play-off'ları 11.7 sayı ve 4.8 asist ortalamasıyla tamamladı.çı oynayan 2. takım olacak.
- 16.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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