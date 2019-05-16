Kanarya kupaya uçtu – Fotomaç – 16 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Kanarya kupaya uçtu

Kanarya kupaya uçtu

THY Avrupa Ligi 'de yarın ile karşılaşacak olan Beko, organizasyonun yapılacağı İspanya’ya gitti

Beko yarın başlayacak THY Avrupa Ligi 'i için dün İspanya'ya gitti. Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dörtlü Final'in gerçekleştirileceği İspanya'nın Vitoria- Gasteiz kentine hareket etti. Kafileye, havalimanında çalışanlar ve yolcular yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra , ve CSKA Moskova'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği Dörtlü Final, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek. İki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, yarın finale çıkmak için karşılaşacak.

REKORA ORTAK OLACAK
Fenerbahçe, bir sezon aradan sonra tekrar şampiyon olmak için sahaya çıkacak. Üst üste 5. kez Dörtlü Final'de yer alacak Kanarya, A.Efes'i geçerse tarihi bir başarıya daha imza atacak ve CSKA Moskova'dan sonra Dörtlü Final tarihinde üst üste 4. kez şampiyonluk maçı oynayan 2. takım olacak.

VESELY VE SLOUKAS FAKTÖRÜ
F.Bahçe'de takım arkadaşlarına göre ön plana çıkan isimler Çek pivot Vesely ile Yunan oyun kurucu Sloukas oldu. Vesely, bu sezon 34 maçın 29'unda forma giydi ve 12,4 sayı ortalaması yakaladı. Sloukas ise 31 maçta görev aldı. Normal sezon ile play-off'ları 11.7 sayı ve 4.8 asist ortalamasıyla tamamladı.çı oynayan 2. takım olacak.

  1. 16.5.2019
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