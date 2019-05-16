Begovic: Gitmem – Fotomaç – 16 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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: Gitmem

Begovic: Gitmem
Bournemouth'un Boşnak kalecisi Asmir , İngiltere'den ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini açıkladı. Fener'in gündemindeki bir başka isim Rangers'in golcüsü Morelos ise "Daha iyi ve rekabetin bol olduğu bir ligde oynamak hayalim" dedi. Ön libero Samaris ise ile sözleşmesini 2023'e uzattı.
  1. 16.5.2019
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