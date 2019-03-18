Yok artık Tolga Ciğerci! Resmi olarak...
18 Mart 2019, Pazartesi
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Yok artık ! Resmi olarak...

Yok artık Tolga Ciğerci! Resmi olarak...

, özel hoca ile yurt içinde ve özellikle de yurt dışında olmak üzere idman yapıyor ama... Son iki sezonu 'da geçiren ve bu sezon başında ile anlaşan Tolga Ciğerci, sezonu maç oynamadan tamamlayacak.

Sarı lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı ancak sakatlıklarından ötürü bir türlü forma şansı bulamayan , 'nin yanı sıra yurt dışında da çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlık problemlerinden bir türlü kurtulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekiple henüz hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

, sezon başında imzaladığı sözleşmede 'Sakatlığı sona ermeden, herhangi bir ücret ödenmeyecek' maddesi bulunan Tolga'dan henüz faydalanamazken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iyileşene kadar Tolga Ciğerci'ye hiçbir ücret ödenmeyeceğini belirtmişti.

ABD VE ALMANYA ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle eski formuna kavuşamayan ve tedavisi için ve arasında mekik dokuyan Tolga Ciğerci, özel hoca ile crossfit antrenmanları yapıyor.

Fenerbahçe'nin Samandıra 'nde çalışmayan ve tedavisini ise kulüpten bağımsız olarak gören Tolga Ciğerci'den gelecekte sarı lacivertli ekibin yararlanıp yararlanmayacağı ise merak konusu.

  1. 18.03.2019
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