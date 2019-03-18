Fenerbahçe'de Datome ile Jailson buluştu
Son dönemde ilk on bire girmekte zorlanan Jailson, Fenerbahçe Beko’nun yıldız ismi Luigi Datome ile bir araya geldi.
İkilinin birlikte çektirdiği selfieyi, Brezilyalı oyuncu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Jailson, Mehmet Topal'ın son Sivasspor maçında sakatlanmasıyla formasını geri almayı ümit ediyor.
RİNGDE 4 MADALYA
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda finaller dün yapıldı. Fenerbahçeli boksörler; 1'i altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı. Marmaris'te gerçekleştirilen şampiyonada 75 kiloda sarı-lacivertli ekipten Muhammet Deniz finalde rakibini yenerek altın madalyaya uzandı.
"FENERBAHÇE'YE GİTMESİ HATAYDI"
Juventus'un kalecisi Szczesny, Van Persie'nin Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerini bitirdiğini söyledi: "Arsenal'de başka kararlar alsa şimdi daha fazlasını elde edebilirdi."
- 18.3.2019
Fenerbahçe'de Datome ile Jailson buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.