Fenerbahçe'de Datome ile Jailson buluştu
18 Mart 2019, Pazartesi
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'de Datome ile Jailson buluştu

Fenerbahçe'de Datome ile Jailson buluştu

Son dönemde ilk on bire girmekte zorlanan Jailson, Beko’nun yıldız ismi Luigi Datome ile bir araya geldi.

İkilinin birlikte çektirdiği selfieyi, Brezilyalı oyuncu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Jailson, 'ın son maçında sakatlanmasıyla formasını geri almayı ümit ediyor.

RİNGDE 4 MADALYA

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda finaller dün yapıldı. Fenerbahçeli boksörler; 1'i altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı. Marmaris'te gerçekleştirilen şampiyonada 75 kiloda sarı-lacivertli ekipten Muhammet Deniz finalde rakibini yenerek altın madalyaya uzandı.

"FENERBAHÇE'YE GİTMESİ HATAYDI"

Juventus'un kalecisi Szczesny, Van Persie'nin 'ye transfer olarak kariyerini bitirdiğini söyledi: "Arsenal'de başka kararlar alsa şimdi daha fazlasını elde edebilirdi."

  1. 18.3.2019
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