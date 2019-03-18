Fenerbahçe'de Datome ile Jailson buluştu

İkilinin birlikte çektirdiği selfieyi, Brezilyalı oyuncu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Jailson, Mehmet Topal'ın son Sivasspor maçında sakatlanmasıyla formasını geri almayı ümit ediyor.

RİNGDE 4 MADALYA



Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda finaller dün yapıldı. Fenerbahçeli boksörler; 1'i altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı. Marmaris'te gerçekleştirilen şampiyonada 75 kiloda sarı-lacivertli ekipten Muhammet Deniz finalde rakibini yenerek altın madalyaya uzandı.



"FENERBAHÇE'YE GİTMESİ HATAYDI"



Juventus'un kalecisi Szczesny, Van Persie'nin Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerini bitirdiğini söyledi: "Arsenal'de başka kararlar alsa şimdi daha fazlasını elde edebilirdi."