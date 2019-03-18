Ali Koç'tan itiraf: "Kötü başkanlık yaptım!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'da Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 22. yıl balosunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, bu sene kötü başkanlık ettiğini ve transferde hatalar yaptığını kabul ederken, gelecek sezona yönelik önemli mesajlar verdi. İşte Koç'tan inciler:



"BERKE'Yİ MADRID İSTİYOR!"



"Altyapıda eskiden çok hata yapılmış. Altyapıyı oturtsam işler rayına girer. Sezon başı Altınordu'dan transfer ettiğimiz Berke'yi Atletico Madrid istiyor."



"ELDEKİNİ GÖTÜRMÜŞLER"



"Dereağzı'nda yemekhanede çalışan adamın 14 yaşındaki oğlu Porto'da oynuyormuş. Halası çocukları gitmiş oraya. Maaş vermiyorlarmış. Ev kirası ve yemek. Onlarca oyuncuyu 'Ya tutarsa' diye alıyorlarmış. Burnumuzun dibindeki çocuğu alıp götürüyorlar."



"REYES'TEN UTANIYORUM"



"Reyes transferinden ben de utanıyorum. Ama nereden bilebilirdim. 20 yaşında Meksika Milli Takımı'nın kaptanı. İslam Slimani geldiğinde 'En iyi santrfor' dediler. Böyle olacağını nereden bilebilirdim?"



"KENDiMi SAKIZ ETMEM"



"Bu sene bana kötü başkanlık yaptı diyebilirsiniz. Ancak bu sene bir bitsin... Ben bu sene kötü başkanlık ettim ama ciğeri üç para etmez televizyon yorumcularının ağzına sakız etmem kendimi."



"O DÖNEM ARTIK BİTTİ"



"Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir. Bütün kulüpler için bitmiştir. Buradaki genç yetenekleri Fenerbahçe'ye kazandırmak sizin sorumluluğunuz."



4 YILDA 3 DEVLER LiGi



"Hedefımız her 4 senede 3 kere Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Oradan gelecek gelirler+kendi öz kaynağımızdan yetiştireceğimiz ve keşfedeceğimiz gençleri kadromuza katıp, parlatıp değer yaratmak."



"KAMPANYA BAŞARILI OLMAZSA CEZA ALABİLİRİZ!"



Ali Koç, önümüzdeki günlerde start alması beklenen yardım kampanyası için de taraftarlardan destek istedi. Koç, "UEFA ile üç yıllık anlaşma yaptık, bu mayıs ayında bitiyor. 30 milyon euro eksi yapma hakkımız var. Bugün itibarıyla eksi 90 milyondayız. Mayıs ayına kadar 60 milyon euro kar etmemiz gerek ki mümkün değil. Yani ceza almakla karşı karşıyayız. Fakat bunu hep beraber aşabiliriz. Binlerce taraftarımızın katılacağı kampanya ile FFP sınırlarını yerine getirme şansımız var. Bu, Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl çok daha kuvvetli bir takım kurmasını sağlamak demek. Bunu aşamazsak transfer yasağına kadar iş gidebilir. Onun için kampanyaya destek olmanızı canı gönülden rica ediyorum." diye konuştu.