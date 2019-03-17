Galatasaraylılar Ali Koç'u seçti
17 Mart 2019, Pazar
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Galatasaraylılar 'u seçti

Galatasaraylılar Ali Koç'u seçti

Galatasaraylılar, Başkanı ’u ‘Yılın En Başarılı ’ seçti.

tarafından bu yıl 13'üncü kez düzenlenen organizasyonda öğrencilerin oylarıyla 2018 yılının en başarılı isimleri seçiliyor. ödülünü törenle aldı.
  1. 17.3.2019
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