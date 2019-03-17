Galatasaraylılar Ali Koç'u seçti
Galatasaraylılar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ‘Yılın En Başarılı İş Adamı’ seçti.
Galatasaray Üniversitesi tarafından bu yıl 13'üncü kez düzenlenen organizasyonda öğrencilerin oylarıyla 2018 yılının en başarılı isimleri seçiliyor. Ali Koç ödülünü törenle aldı.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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