Fenerbahçeli 4 boksör yarı finale yükseldi
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 4 Fenerbahçeli boksör yarı finale yükseldi.
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 4 Fenerbahçeli boksör yarı finale yükseldi. 6 boksör ise rakiplerine yenilerek elendi. Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda final müsabakaları bugün yapılacak. Organizasyonda 51 ilden toplam 490 sporcu mücadele ediyor.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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