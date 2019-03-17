Fenerbahçeli 4 boksör yarı finale yükseldi

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 4 Fenerbahçeli boksör yarı finale yükseldi. 6 boksör ise rakiplerine yenilerek elendi. Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda final müsabakaları bugün yapılacak. Organizasyonda 51 ilden toplam 490 sporcu mücadele ediyor.