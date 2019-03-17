Fenerbahçeli 4 boksör yarı finale yükseldi
17 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçeli 4 boksör yarı finale yükseldi

Fenerbahçeli 4 boksör yarı finale yükseldi

’nda 4 Fenerbahçeli boksör yarı finale yükseldi.

'nda 4 Fenerbahçeli boksör yarı finale yükseldi. 6 boksör ise rakiplerine yenilerek elendi. Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda final müsabakaları bugün yapılacak. Organizasyonda 51 ilden toplam 490 sporcu mücadele ediyor.

  1. 17.3.2019
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