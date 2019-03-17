Kadro dışı bırakılan İslam Slimani ve Benzia’ya bir şok da milli takımlarından geldi.
İki oyuncu, Cezayir'in Gambia ve Tunus ile yapacağı maçların aday kadrosuna alınmadı. Cezayir basını, Slimani'nin F.Bahçe'de kadroya giremezse Afrika Kupası'nı da kaçıracağını belirtti.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Cezayir antrenörü de Slimani’yi sildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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