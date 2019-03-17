Cezayir antrenörü de Slimani’yi sildi
17 Mart 2019, Pazar
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antrenörü de ’yi sildi

Cezayir antrenörü de Slimani’yi sildi

Kadro dışı bırakılan İslam ve Benzia’ya bir şok da milli takımlarından geldi.

İki oyuncu, 'in Gambia ve Tunus ile yapacağı maçların aday kadrosuna alınmadı. Cezayir basını, 'nin F.Bahçe'de kadroya giremezse 'nı da kaçıracağını belirtti.
  1. 17.3.2019
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