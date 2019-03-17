Bahçelievler'e Fenerbahçe anıtı
17 Mart 2019, Pazar
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Bahçelievler'e anıtı

Bahçelievler'e Fenerbahçe anıtı

Beko'nun 2016-2017 sezonunda kazandığı (Euroleague) şampiyonluğunun anıtı Bahçelievler'de açılacak.

Euroleague Anıtı'nın açılışı Kocasinan Polis Karakolu önünde bulunan alanda 19 Mart Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüp için hazırlanan anıta ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı , " Kupasını kazanarak şampiyon olan Fenerbahçe'nin kupasını, spor denince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimizde anıtlaştırmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Daha önce 'in kazandığı Koraç Kupası'nı ve 'ın Kupası'nı da anıtlaştırdıklarını hatırlatan Develioğlu, "Beşiktaş'ın 2012'de kazandığı FIBA Eurochallenge Kupasını da biz anıtlaştırmıştık." ifadelerini kullandı.

  1. 17.03.2019
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