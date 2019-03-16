Nefes nefese
Fenerbahçe, 73’te geriye düştüğü maçta Soldado ve Mehmet Ekici ile geri dönüp altın değerinde 3 puan aldı. Maç fazlasıyla 13. sıraya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u Kadıköy'de 2-1 yenerek nefes aldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda Sivasspor'un etkili oyunu karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci yarıda tempo artarken, 73'te eski bir Fenerbahçeli olan Özer Hurmacı konuk ekibi öne geçirdi. Kanarya bir dakika sonra Roberto Soldado ile yanıt verdi. Sonraki dakikalar gerilim filmi gibiydi. İki takım da galibiyet için saldırdı. 86'da Mehmet Ekici'nin golü 3 puanı Fener'e getirdi.
KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 31'e yükselterek, maç fazlasıyla MKE Ankaragücü'nü geçip 13. sıraya yerleşti. Demir Grup Sivasspor ise 34 puanda kaldı. Fenerbahçe haftaya MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 13 puan topladı (4 galibiyet, 1 beraberlik). Teknik direktör Ersun Yanal da sarı-lacivertli takımın başında iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü (18 galibiyet, 5 beraberlik).
MEHMET TOPAL SAKATLANDI
Fenerbahçe'de yoğun tedavi ile iyileşen ve ilk onbirde sahaya çıkan Mehmet Topal tekrar sakatlandı. Deneyimli futbolcu 54. dakikada bir pozisyonda kendini fazla zorlayınca baldırını tutarak kulübeye 'değiştirin' işareti yaptı. Kenara alınıp müdahale edilen Topal devam edemeyince yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oldu. Mehmet Topal'ın durumunun ciddi olup olmadığı bugün belli olacak.
FENER'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Ersun Yanal ilk onbirde 4 değişiklik yaptı. Başakşehir maçında şans verdiği Volkan, Jailson ve Eljif'i kulübeye çeken tecrübeli hoca, yerlerine Harun, Mehmet Topal ve Ayew'i oynattı. Sarı kart cezalısı Serdar'ın yerine ise Sadık görev yaptı.
SOLDADO'DAN KRİTİK GOL
Roberto Soldado, Sivasspor maçlarında fileleri havalandırma geleneğini sürdürdü. Süper Lig kariyerinde yaptığı tek hattrick 19 Kasım 2017'de Sivasspor karşısında olan İspanyol golcü, lig kariyerindeki 13 golün 4'ünü kırmızı-beyazlılara attı. Soldado bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 4'e çıkardı. Tecrübeli oyuncu ligde son 3 haftada da gol atmayı başardı (Çaykur Rize, Medipol Başakşehir, DG Sivasspor). Protestoya başlayan taraftarlar, Soldado'nun golünün ardından yeniden takıma destek verdi.
HARUN 8 MAÇ SONRA
Harun Tekin ligde 8 maç sonra ilk onbirde forma giydi. Ersun Yanal, "Volkan, Fenerbahçe için çok önemli bir figür. Onun performansını kimsenin tartışmaması gerekiyor. Harun da bizim kalecimiz. Zaman zaman bu değişiklikleri yaptık" dedi.
KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 31'e yükselterek, maç fazlasıyla MKE Ankaragücü'nü geçip 13. sıraya yerleşti. Demir Grup Sivasspor ise 34 puanda kaldı. Fenerbahçe haftaya MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 13 puan topladı (4 galibiyet, 1 beraberlik). Teknik direktör Ersun Yanal da sarı-lacivertli takımın başında iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü (18 galibiyet, 5 beraberlik).
MEHMET TOPAL SAKATLANDI
Fenerbahçe'de yoğun tedavi ile iyileşen ve ilk onbirde sahaya çıkan Mehmet Topal tekrar sakatlandı. Deneyimli futbolcu 54. dakikada bir pozisyonda kendini fazla zorlayınca baldırını tutarak kulübeye 'değiştirin' işareti yaptı. Kenara alınıp müdahale edilen Topal devam edemeyince yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oldu. Mehmet Topal'ın durumunun ciddi olup olmadığı bugün belli olacak.
FENER'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Ersun Yanal ilk onbirde 4 değişiklik yaptı. Başakşehir maçında şans verdiği Volkan, Jailson ve Eljif'i kulübeye çeken tecrübeli hoca, yerlerine Harun, Mehmet Topal ve Ayew'i oynattı. Sarı kart cezalısı Serdar'ın yerine ise Sadık görev yaptı.
SOLDADO'DAN KRİTİK GOL
Roberto Soldado, Sivasspor maçlarında fileleri havalandırma geleneğini sürdürdü. Süper Lig kariyerinde yaptığı tek hattrick 19 Kasım 2017'de Sivasspor karşısında olan İspanyol golcü, lig kariyerindeki 13 golün 4'ünü kırmızı-beyazlılara attı. Soldado bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 4'e çıkardı. Tecrübeli oyuncu ligde son 3 haftada da gol atmayı başardı (Çaykur Rize, Medipol Başakşehir, DG Sivasspor). Protestoya başlayan taraftarlar, Soldado'nun golünün ardından yeniden takıma destek verdi.
HARUN 8 MAÇ SONRA
Harun Tekin ligde 8 maç sonra ilk onbirde forma giydi. Ersun Yanal, "Volkan, Fenerbahçe için çok önemli bir figür. Onun performansını kimsenin tartışmaması gerekiyor. Harun da bizim kalecimiz. Zaman zaman bu değişiklikleri yaptık" dedi.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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