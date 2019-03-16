Houston Rockets’ın menajeri Fenerbahçe maçını izledi – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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’ın menajeri maçını izledi

Houston Rockets’ın menajeri Fenerbahçe maçını izledi

- ’nin Euroleague’in 26. hafta maçında sahasında konuk ettiği maçını, ’ın tribünden takip etti.

Beko ile Lassa arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan THY Euroleague maçını, NBA Batı Konferansı takımlarından 'ın takip etti.

  1. 16.03.2019
  2. Güncelleme: 16.03.2019 08:08
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