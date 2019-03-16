Hayat öpücüğü

Fenerbahçe ecel terleri döktüğü maçta Sivas engelini Mehmet Ekici'yle aştı. Karşılaşmada yenik duruma düşen sarılacivertliler, hemen ardından Soldado'nun golüyle eşitliği sağladı. Sarı Kanarya'da son dakikalarda sahne alan isim ise 54'te Mehmet Topal'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Mehmet Ekici oldu. 86'da sağdan kullanılan serbest vuruş sonrası terse açılan topu Soldado, Hasan Ali'nin önüne bıraktı. Hasan'ın içeri çevirdiği topa arka tarafta Ekici dar açıya rağmen çok iyi vurdu ve topu adeta iğne deliğinden geçirdi. 28 yaşındaki yıldız bu sezon 3. golünü ağlara gönderdi.



TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN

Fenerbahçe'ye son dakikalarda 3 puanı getiren Mehmet Ekici, en son 15. haftada Kadıköy'de 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsmıştı. Zor geçen karşılaşma sonrasında konuşan zaferin mimarı Ekici, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Benim açımdan, takım açısından çok önemli bir goldü, iyi bir sevinç oldu. İnşallah böyle üstüne koya koya devam etmek istiyoruz. Takım karakter gösterdi, sonuna kadar inandı. Tribünleri taraftarımız da sağ olsun sonuna kadar inandı ve destekledi. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.



YÖNETİM AYAKLANDI

Sivas maçının 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'a Sivassporlu Douglas sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrasında tribünler tepki verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da pozisyona büyük bir tepki gösterdi. Yapılan faul sonrasında ayağa kalkan Koç pozisyonun sertliğine isyan etti. Koç'un dışında diğer yöneticiler de pozisyonda yerlerinden kalkarak bu sert harekete isyan ettiler.



OĞUZ KAĞAN 5 AY SONRA

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlığını atlattı ve yaklaşık 5 ay sonra maç kadrosuna alındı. İlk yarıda 28 Ekim'de oynanan Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de başlayan ve sakatlanan 19 yaşındaki ön libero, uzun bir aradan sonra kadroya dahil edildi.



SİNİR ARDI SEVİNÇ!

FenerBAHÇELİ Tolgay Arslan, Sivasspor maçında 1 dakika içinde iki farklı duyguyu birden yaşadı. 85'te Ersun Yanal tarafından kenara alınmasına sinirlenen Tolgay'ı arkadaşları yatıştırdı. Aynı Tolgay, 1 dakika sonra Mehmet Ekici'nin galibiyet golü sevincini, Ersun Yanal'a sarılarak kutladı.



GENÇLER KAZANDI

Fenerbahçe U21 Takımı, U21 Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 1-0 yendi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta sarı-lacivertlilerin golünü 54'te Alper kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 48'e yükseltip 4. sıradaki yerini korudu.