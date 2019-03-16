Fener’den Barça’ya ders

THY Avrupa Ligi'nde zirveye demir atan Fenerbahçe Beko, 26. hafta mücadelesinde seyircisi önünde ağırladığı Barcelona Lassa'yı 88-82 yenerek koltuğunu korudu. Sarı-lacivetliler, farkın bir ara 13 sayıya kadar çıktığı, son çeyreğine 9 sayı geride girdiği karşılaşmada müthiş bir geri dönüş yaparak taraftalarını sevindirdi. Evindeki 13'üncü galibiyetini elde eden Fenerbahçe, ilk çeyreği 23-16 yenik geçti. 21-15'lik seri yakaladığı ikinci periyottaki performansıyla soyunma odasına 38-37 mağlup girdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Barcelona karşısında final periyoduna 61-52 geride giren sarı-lacivertliler, 36-21'lik seri ile maçı çevirdi ve parkeden 88-82 galip ayrıldı. Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, hakemlere yönelik yaptığı itirazlardan sonra diskalifiye oldu.