Fener’den Barça’ya ders – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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Fener’den Barça’ya ders

Fener’den Barça’ya ders

Seyircisi önünde bir ara 13 sayı geriye düştüğü karşılaşmada temsilcisi ’yı mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde zirveye demir atan Beko, 26. hafta mücadelesinde seyircisi önünde ağırladığı Lassa'yı yenerek koltuğunu korudu. Sarı-lacivetliler, farkın bir ara 13 sayıya kadar çıktığı, son çeyreğine 9 sayı geride girdiği karşılaşmada müthiş bir geri dönüş yaparak taraftalarını sevindirdi. Evindeki 13'üncü galibiyetini elde eden Fenerbahçe, ilk çeyreği 23-16 yenik geçti. 21-15'lik seri yakaladığı ikinci periyottaki performansıyla soyunma odasına 38-37 mağlup girdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Barcelona karşısında final periyoduna 61-52 geride giren sarı-lacivertliler, 36-21'lik seri ile maçı çevirdi ve parkeden 88-82 galip ayrıldı. Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, hakemlere yönelik yaptığı itirazlardan sonra diskalifiye oldu.

  1. 16.3.2019
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