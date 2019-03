Fenerbahçe geri dönüşleri sevdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçı sonrası, "Geriye düştükten sonra reaksiyon göstermemiz harika" dedi. Sarı-lacivertli takımın hocası, "Mutlak galibiyet için sahaya çıktı. İlk devrede beklentilerin uzağında kaldık ancak ikinci devrede istediğim takımı sahaya gördüm" ifadesini kullandı. Yanal şöyle devam etti: "Milli araya moralli girmek anlamında bu galibiyet iyi oldu. Hem 3 puan hem de moral kazandık. Geriden gelip kazanmamız tabii ki çok daha iyi oldu. Artık her maçımız final ve sahaya her zaman kazanmak için çıkacağız. Eksiklerimiz tabii ki var ama bunları giderecek kapasitemiz de var. Takımımız özellikle geriye düştükten sonra ortaya koyduğu karakter uzun zamandır yerleştirmek istediğimiz bir durumdur. Takımın üzerinde bir baskı var bunu kazandıkça atacağız. Ben bu takıma inanıyoru ve güveniyorum. Her şeye rağmen bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her şartta destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekler çok iyiler ve onların bu desteği inanın bizim için itici güç oluyor. Bizi destekleyeme devam etmelerini istiyoruz."



ERSUN YANAL İLE 1 YIL DAHA



Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın görevine son verileceği yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Resmi siteden, "Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde bir takım iddialar yer almaktadır. Yanal önderliğindeki yapılanma ile gelecek sezon zirveye yürüyeceğiz. Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemelidir" denildi.



YİNE YENİLMEDİ



Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'a 8 maçtır yenilmiyor (6 galibiyet ve 2 beraberlik). Rakibi karşısındaki son mağlubiyetini Şubat 2014'te 2-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertliler, bu fikstürdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Kanarya dün geriye düşse de kazanmayı bildi ve seriyi sürdürdü.



HASAN SÜPER ASİST



Sarı-lacivertli takımın sol beki Hasan Ali, dün takımına hayat verdi. Performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen 29 yaşındaki savunmacı, Mehmet Ekici'nin golünde asist yapan isim oldu. Soldan ceza alanına çevirdiği top herkesi aşıp Ekici'ye geldi. Hasan'ın bu tercihi sonrası da Ekici golü attı. Hasan maç sonrası, "İhtiyacımız olan bir galibiyeti aldık. Bu takımın yeri burası değil ancak bu sezon şanssızlıklar yaşadık" dedi.



YILDIRIM'LAR BiZE ÇARPTI



2010-13 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Özer Hurmacı dün güzel bir gol attı. Süper Lig'de son golünü 10 Şubat 2018'de Göztepe ağlarına yollayan 33 yaşındaki oyuncu gol orucunu da bozdu. Bu aynı zamanda tecrübeli futbolcunun F.Bahçe'ye attığı ilk gol oldu. Özer, maç sonrası "Yeni Zelanda'da camide yapılan saldırıyı lanetliyorum. Biz daha iyi oynadık ama Fenerbahçe'yi kutluyorum. Önceki gün uçağımıza yıldırım çarptı, maçta da Yıldırım çarptı (Hakem Bülent Yıldırım)" dedi



ŞANSSIZLIK YAŞADIK



Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, şanssızlıktan yakındı. Kutlu, "Öne geçtik ama santradan 13 saniye sonra golü yedik. Burada konsantrasyon sorunu yaşadık. Daha dikkatli olmalıydık. Bu durum Fenerbahçe'nin maça tutunmasını sağladı. Elimize geçirdiğimiz fırsatları da harcayınca sonuçta puan alamadık. Bizim için iyi bir gece olmadı. Milli arada toparlanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



SİVAS BU KEZ KAYIP



Yiğido bu sezon Spor Toto Süper Lig'in İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda başarılı perfonmansıyla öne çıkmıştı. Beşiktaş ve Başakşehir'i yenen Sivas, Kasımpaşa'ya evinde yenildi ancak İstanbul'da rövanşı aldı. Galatasaray'a farklı yenilen kırmızı-beyazlılar dün de kaybederek puan çıkamadı.