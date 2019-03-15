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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Leicester Fenerbahçe'den ’ın peşinde!

Leicester Fenerbahçe'den Eljif Elmas’ın peşinde!

ekibi Leicester, F.Bahçe’nin genç ismi ’ı sezon sonunda etmek istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester'ın 19 yaşındaki futbolcuyu etmek için F.Bahçe ile temasta olduğu ve sezon sonunda bu hedefin gerçekleşeceği belirtildi. Özellikle Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers tarafından istenen Elmas, bu sezon Fener'de 23 maçta 1 gol attı.

'Leganes'te çok mutluyum'
Devre arasında Leganes'e kiralanan Diego Reyes, takımını Avrupa kupalarına taşımak istediğini söyledi. Meksikalı, "F.Bahçe'den sonra burada çok mutluyum. Leganes'te Avrupa kupalarına katılmak fantastik bir başarı olur" diye konuştu.

  1. 15.3.2019
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