Leicester Fenerbahçe'den Eljif Elmas’ın peşinde!
Premier Lig ekibi Leicester, F.Bahçe’nin genç ismi Eljif Elmas’ı sezon sonunda transfer etmek istiyor.
'Leganes'te çok mutluyum'
Devre arasında Leganes'e kiralanan Diego Reyes, takımını Avrupa kupalarına taşımak istediğini söyledi. Meksikalı, "F.Bahçe'den sonra burada çok mutluyum. Leganes'te Avrupa kupalarına katılmak fantastik bir başarı olur" diye konuştu.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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