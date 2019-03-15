Fenerbahçe'den kınama mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı için kınama mesajı paylaştı.
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı için kınama mesajı paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
- 15.03.2019
-
Türkiye'nin grubunda yer alan Arnavutluk ve Fransa aday kadrolarını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Vefat Terim zamanında para bölüşme prim vs bar olaylarıyla nefret oluşan terim sayesinde ki oyuncuların formda olanları çağrılmalı Şenol dürüsttür
-
Duygun Yarsuvat yönetimi topa tuttu!
Toplam 1
Yorum
FATİH Bunama belirtileri var sende Yarsuvat
-
Sinan Gümüş Hoffenheim'a
Toplam 3
Yorum
demirci Şu an galatasaraya geldiği dönemden daha geriye gitmiş durumda . bu değişiklik belki ona da iyi gelir. Ama Tr de aldığı parayı alması hayal
Fenerbahçe'den kınama mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.