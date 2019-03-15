Fenerbahçe'den bir geri dönüş daha!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Soldado ve Mehmet Ekici atarken Sivasspor'un tek golü Özer Hurmacı'dan geldi.

Fenerbahçe bu galibiyet ile puanını 31 yükselterek 13. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 34 puan ile 7. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre ilk 11'inde biri zorunlu 4 ismi değiştirdi.

Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oynattı. Yanal, Volkan Demirel, Jailson ve Eljif Elmas'ı ise kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Harun Tekin, Mehmet Topal ile Andre Ayew oynadı.

HARUN TEKİN, LİGDE 8 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Süper Lig'de 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak 17. haftada 24 Aralık'tan Antalyaspor maçında forma giyen Harun, Volkan Demirel'den formayı aldı.

OĞUZ KAĞAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlığını atlattı ve yaklaşık 5 ay sonra maç kadrosuna alındı.

Sezonun ilk yarısında 28 Ekim'de oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de başlayan ve sakatlanan Oğuz Kağan, uzun bir aradan sonra kadroya dahil edildi.

ERSUN YANAL'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a tezahüratlarla destek oldu.

Karşılaşmadan önce Yanal'ı tribünlere çağıran taraftarlar, deneyimli teknik adam lehine tezahürat yaptı. Yanal da tribünlere alkışla karşılık verdi.

DIRAR VE VALBUENA'NIN SAKATLIĞI VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Mathieu Valbuena, Sivas ekibi karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihiyle santrforlar İslam Slimani ile Michael Frey de 21 kişilik maç listesinde yer almadı.

SİVASSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımını tek değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıkardı.

Keleş, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen David Braz'ın yerine Paul Papp'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan, iki takım futbolcuları sahaya ortak olarak "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" pankartıyla çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitler için saygı duruşu da maçtan önce yapıldı.