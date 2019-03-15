Fenerbahçe'den bir geri dönüş daha!
15 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den bir geri dönüş daha!

'den bir geri dönüş daha!

Fenerbahçe'den bir geri dönüş daha!

'in 26. haftasında , 'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

'in 26. haftasında , konuk ettiği 'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Soldado ve atarken Sivasspor'un tek golü 'dan geldi.

Fenerbahçe bu galibiyet ile puanını 31 yükselterek 13. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 34 puan ile 7. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta 2-1 kaybettikleri karşılaşmasına göre ilk 11'inde biri zorunlu 4 ismi değiştirdi.

Yanal, sarı kart cezalısı 'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oynattı. Yanal, , Jailson ve Eljif Elmas'ı ise kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine , ile Andre Ayew oynadı.

HARUN TEKİN, LİGDE 8 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Süper Lig'de 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak 17. haftada 24 Aralık'tan Antalyaspor maçında forma giyen Harun, Volkan Demirel'den formayı aldı.

OĞUZ KAĞAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Güçtekin, sakatlığını atlattı ve yaklaşık 5 ay sonra maç kadrosuna alındı.

Sezonun ilk yarısında 28 Ekim'de oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de başlayan ve sakatlanan Oğuz Kağan, uzun bir aradan sonra kadroya dahil edildi.

ERSUN YANAL'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a tezahüratlarla destek oldu.

Karşılaşmadan önce Yanal'ı tribünlere çağıran taraftarlar, deneyimli teknik adam lehine tezahürat yaptı. Yanal da tribünlere alkışla karşılık verdi.

DIRAR VE VALBUENA'NIN SAKATLIĞI VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile , Sivas ekibi karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihiyle santrforlar İslam Slimani ile Michael Frey de 21 kişilik maç listesinde yer almadı.

SİVASSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımını tek değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıkardı.

Keleş, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen David Braz'ın yerine Paul Papp'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan, iki takım futbolcuları sahaya ortak olarak "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" pankartıyla çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitler için saygı duruşu da maçtan önce yapıldı.

  1. 15.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den bir geri dönüş daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN