Fenerbahçe'de Topal ve Ayew göreve
İyileşen Mehmet Topal bugün orta sahayı kontrol edecek. Cezası biten Ayew ise sağ kanatta gol ile asist kovalayacak.
ERSUN YANAL'IN KALESİ
Fenerbahçe, Ersun Yanal ile Kadıköy'de hiç kaybetmedi. (22 maç, 17 galibiyet, 5 beraberlik). DG Sivasspor da İstanbul'dan çıkamıyor! Ülker Stadı'nda rakibiyle bugüne kadar 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, 10 maçı kazandı, 1 kez berabere kaldı. Sivasspor 1 kez kazanabildi.
Fenerbahçe'de Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında. Bu isimler bu akşam sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Fenerbahçe'de Topal ve Ayew göreve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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