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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'de Topal ve Ayew göreve

Fenerbahçe'de Topal ve Ayew göreve

İyileşen bugün orta sahayı kontrol edecek. Cezası biten Ayew ise sağ kanatta gol ile asist kovalayacak.

Kanarya'da ilk onbirde dört değişiklik bekleniyor. Adalesindeki ağrılar nedeniyle maçında görev alamayan , doktorların yoğun tedavisi ile iyileşti. Tecrübeli isim bu akşam formasını geri alırken, Tolgay ile birlikte orta sahayı kontrol edecek. Cezası biten Ayew'i de 'ın sağ kanada monte etmesi bekleniyor. Ganalı hem gol arayacak hem de arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak. Savunmada cezalısı 'in yerine Skrtel'in yanında Sadık Çiftpınar, kalede ise yer alacak. Muhtemel onbir şöyle: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Mosses, Zajc, Ayew ve .

ERSUN YANAL'IN KALESİ
, Ersun Yanal ile 'de hiç kaybetmedi. (22 maç, 17 galibiyet, 5 beraberlik). DG da 'dan çıkamıyor! Ülker Stadı'nda rakibiyle bugüne kadar 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, 10 maçı kazandı, 1 kez berabere kaldı. Sivasspor 1 kez kazanabildi.

Fenerbahçe'de , , Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında. Bu isimler bu akşam sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
  1. 15.3.2019
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