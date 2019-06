Fenerbahçe'de Comolli 3 oyuncunun şartlarını sordu

Gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalara yavaştan başlayan Fenerbahçe 'de 3 sürpriz isim gündeme geldi. Bu gelişmenin ise sarı-lacivertli takımın 2 hafta önce 3-2 kazandığı Rizespor maçı sonrasında yaşandığı kaydedildi. Alınan bilgiye göre karşılaşmanın ardından menajer Ömer Koray Uzun'la karşılaşan sportif direktör Damien Comolli 'nin, Celta Vigo 'da forma giyen Okay Yokuşlu , Valladolid'de kiralık oynayan Enes Ünal ve Başakşehirli İrfan Can 'ı sorduğu belirtildi. Comolli, "" diyerek Uzun'dan bilgi istedi.Orta saha Okay için "" cevabını veren Uzun'un 23 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu İrfan Can konusunda ise "Başakşehir İrfan'ı bırakmak için yüksek bir bonservis ister. Kiralamaya da yanaşmazlar. Sizin için zor bir transfer olabilir" dediği kaydedildi. Ancak Enes Ünal hakkında ise olumlu bir görüş verdi. Bonservisi Villarreal'de olan 21 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonu tekrar kiralanabileceğini kaydeden Uzun'un "" diyerek açık kapı bıraktığı gelen haberler arasında.Uzun'un transferine yeşil ışık yaktığı Enes Ünal, sezon başında gittiği Valladolid'de beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 23'ü ligde toplam 24 maça çıkan oyuncu 3 gol, 1 asistle oynadı. Maçların 18'ine 11 başladı.Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi. Aralık ayından sonra ikinci kez bu ödüle layık görülen Okay, "" dedi. Okay, Celta Vigo'da 22 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.Piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında olan İrfan Can, Başakşehir'de toplam 77 maçta forma giyerken, 7 gol, 8 asist üretti. Oyuncu kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi.