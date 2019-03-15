Fenerbahçe'de Comolli 3 oyuncunun şartlarını sordu
Damien Comolli, “Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve İrfan Can’ı beğeniyoruz. Fenerbahçe’ye gelirler mi; şartları nasıl?” diyerek bilgi aldı. Uzun 1 isim için olumlu konuştu.
SEZON SONU GÖRÜŞELİM
Orta saha Okay için "Gelmesi imkansız. Celta onu vermez" cevabını veren Uzun'un 23 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu İrfan Can konusunda ise "Başakşehir İrfan'ı bırakmak için yüksek bir bonservis ister. Kiralamaya da yanaşmazlar. Sizin için zor bir transfer olabilir" dediği kaydedildi. Ancak Enes Ünal hakkında ise olumlu bir görüş verdi. Bonservisi Villarreal'de olan 21 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonu tekrar kiralanabileceğini kaydeden Uzun'un "Enes'in durumunu ligler bitince yeniden konuşalım. Kulübü tekrar kiralayabilir. Uygun şartlarda getirebiliriz" diyerek açık kapı bıraktığı gelen haberler arasında.
BEKLENENİ VEREMEDİ
Uzun'un transferine yeşil ışık yaktığı Enes Ünal, sezon başında gittiği Valladolid'de beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 23'ü ligde toplam 24 maça çıkan oyuncu 3 gol, 1 asistle oynadı. Maçların 18'ine 11 başladı.
İKİNCİ KEZ AYIN YILDIZI SEÇİLDİ
Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi. Aralık ayından sonra ikinci kez bu ödüle layık görülen Okay, "Zor bir sezonda bunu başarmak benim için güzel. Daha iyi sonuçlar alabilmek adına hepimiz çok çalışıyoruz" dedi. Okay, Celta Vigo'da 22 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
Piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında olan İrfan Can, Başakşehir'de toplam 77 maçta forma giyerken, 7 gol, 8 asist üretti. Oyuncu kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Fenerbahçe'de Comolli 3 oyuncunun şartlarını sordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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