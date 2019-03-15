Comolli Fenerbahçe'den gitmeli
Martin Skrtel’in bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin ortaklarından Mithat Halis, Damien Comolli’nin Fenerbahçe’den gitmesi gerektiğini savundu.
''Fenerbahçe'de bu sezon çok kötü bir takım kuruldu. Bunun baş sorumlusu Comolli ve kendisi hâlâ orada" diyen Halis, "Çok büyük yetkiyle çalışıyor. Ama kusura bakmasın baş sorumlu o. Arkadaşım, yolda görsem söylerim. Gitmesi lazım" diye konuştu.
EFSANELERDEN DERİNGÖR ANILDI
sarı-lacivertliler, Halit Deringör'ü andı. Resmi siteden, "Fenerbahçe formasıyla 4 Milli Küme ve 1 Türkiye Futbol Birinciliği olmak üzere; 5 defa Türkiye Şampiyonluğu yaşamış, Yüksek Divan Kurulu üyemiz, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz Halit Deringör'ü vefatının 1. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.
VEFA KÜÇÜK'E 76. YAŞ PASTASI
Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün doğum günü kutlandı. Kulüp binasındaki sürpriz partiye başkan Ali Koç ve yöneticiler de katılırken, 76 yaşına giren Küçük için pasta kesildi. Kulüp çalışanlarının Vefa Küçük için hazırladığı video barkovizyonda izlendi.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Comolli Fenerbahçe'den gitmeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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