Comolli Fenerbahçe'den gitmeli

''Fenerbahçe'de bu sezon çok kötü bir takım kuruldu. Bunun baş sorumlusu Comolli ve kendisi hâlâ orada" diyen Halis, "Çok büyük yetkiyle çalışıyor. Ama kusura bakmasın baş sorumlu o. Arkadaşım, yolda görsem söylerim. Gitmesi lazım" diye konuştu.



EFSANELERDEN DERİNGÖR ANILDI

sarı-lacivertliler, Halit Deringör'ü andı. Resmi siteden, "Fenerbahçe formasıyla 4 Milli Küme ve 1 Türkiye Futbol Birinciliği olmak üzere; 5 defa Türkiye Şampiyonluğu yaşamış, Yüksek Divan Kurulu üyemiz, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz Halit Deringör'ü vefatının 1. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.



VEFA KÜÇÜK'E 76. YAŞ PASTASI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün doğum günü kutlandı. Kulüp binasındaki sürpriz partiye başkan Ali Koç ve yöneticiler de katılırken, 76 yaşına giren Küçük için pasta kesildi. Kulüp çalışanlarının Vefa Küçük için hazırladığı video barkovizyonda izlendi.